О смерти друга Алика 33-летний Коля Серга узнал в четверг, 7 апреля, спустя три недели после его смерти. Как написал звезде знакомый, его тело нашли во время зачистки Бучи.

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Друг Коли Серги погиб в Буче

Алик погиб в Буче, был застрелен в затылок. Он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. Сейчас в процессе освобождения Бучи, поиске погибших нашли, в частности, и его труп,

– рассказал Коля Серга.

Сейчас он обороняет Одессу в составе Вооруженных сил Украины, поэтому пытается не падать духом. Однако новости о трагической смерти близких выбивают его из колеи. Еще больше Колю Сергу раздражают молчуны из Украины, которые делают вид, что ничего не замечают. В частности, Регина Тодоренко, у которой был роман с погибшим Аликом.

Сегодняшняя новость с Аликом... Он был когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило, продолжающийся игнор,

– эмоционально выразился ведущий.

"Я хочу, чтобы люди боролись, говорили правду. Чтобы блогеры, которые имеют доверие, открывали глаза. Регина Тодоренко, у которой охват 7 миллионов человек. Когда они смотрят на Регину, которая из Одессы, и она никак не комментирует, значит, они начинают менее серьезно относиться к тому, что происходит здесь", – высказался Коля Серга.

Напомним, ранее Коля Серга предполагал, что когда Украина победит, Регина Тодоренко снова "переобуется" в сине-желтый . Однако по его мнению, "просто с рук никому ничего не сойдет".

Почему Регина Тодоренко молчит о войне