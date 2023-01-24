Розкішний національний костюм Вікторії Апанасенко послужив не тільки на конкурсі "Міс Всесвіт", але й для українських військових. Дівчина продала механічні крила з костюма на благодійному аукціоні.
Дивіться також #FreeTheLeopards: зірковий бомонд влаштував леопардовий флешмоб і просить у Шольца танки
Вікторія Апанасенко віддала "крила" для ЗСУ
Я віддала перші крила з мого національного костюма для "Міс Всесвіт", що створила Леся Патока, на аукціон і зібрала 10 100 доларів на протези нашим героям ЗСУ,
– розповіла "Міс Україна Всесвіт".
Вікторія Апанасенко поділилась, що стала амбасадором організації Kind Deeds – вони співпрацюють з мережею лікарів та партнерів, що допомагають надавати протези українцям. Це важливо для військових та інших українців, які втратили кінцівки через російське вторгнення. Бійці матимуть можливість первинного лікування в Україні, а згодом їх перевезуть до США для отримання протезів та реабілітації в Нью-Йорку.
Благодійний аукціон відбувся 22 січня, у День Соборності України, за присутності воїнів. Крила продали за 10 100 доларів – це приблизно 373 тисячі гривень.
"Я щиро вдячна за запрошення і дуже радію, що мої крила допоможуть полегшити життя наших Захисників!", – додала Вікторія.
Благодійний аукціон за участі "Міс України Всесвіт" / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко
Участь Вікторії Апанасенко у "Міс Всесвіт"
- Уночі 15 січня в Новому Орлеані відбувся конкурс "Міс Всесвіт". У ньому перемогла представниця США – 28-річна Р'Бонні Габріель. Вона працює моделлю та дизайнеркою. Напередодні фіналу в одному з дописів дівчина підтримала представницю України.
- Українка Вікторія Апанасенко не змогла пройти до фіналу та зайняти місце у списку найкращих 16 конкурсанток. Але отримала важливу нагороду – Spirit of Carnival Award.
- Напередодні фіналу завірусилося відео, на якому "Міс Україна Всесвіт" відходить від росіянки, яка підійшла до неї, щоб стати поряд. Після цього росЗМІ почали булінг проти українки, сиплючи образами та злістю.
- На жаль, Вікторії Апанасенко на міжнародному конкурсі не дали розповісти про війну. Дівчина підіймала цю тему в одному з відео, яке показували на конкурсі. Однак її мали запросити на сцену для вручення нагороди, але цього не зробили. Вочевидь, боялися потужної промови українки.