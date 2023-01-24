Розкішний національний костюм Вікторії Апанасенко послужив не тільки на конкурсі "Міс Всесвіт", але й для українських військових. Дівчина продала механічні крила з костюма на благодійному аукціоні.

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Вікторія Апанасенко віддала "крила" для ЗСУ

Я віддала перші крила з мого національного костюма для "Міс Всесвіт", що створила Леся Патока, на аукціон і зібрала 10 100 доларів на протези нашим героям ЗСУ,

– розповіла "Міс Україна Всесвіт".

Вікторія Апанасенко поділилась, що стала амбасадором організації Kind Deeds – вони співпрацюють з мережею лікарів та партнерів, що допомагають надавати протези українцям. Це важливо для військових та інших українців, які втратили кінцівки через російське вторгнення. Бійці матимуть можливість первинного лікування в Україні, а згодом їх перевезуть до США для отримання протезів та реабілітації в Нью-Йорку.

Благодійний аукціон відбувся 22 січня, у День Соборності України, за присутності воїнів. Крила продали за 10 100 доларів – це приблизно 373 тисячі гривень.

"Я щиро вдячна за запрошення і дуже радію, що мої крила допоможуть полегшити життя наших Захисників!", – додала Вікторія.

Благодійний аукціон за участі "Міс України Всесвіт" / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

Участь Вікторії Апанасенко у "Міс Всесвіт"