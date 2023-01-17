Українка Вікторія Апанасенко після гідного представлення країни на міжнародному конкурсі краси стала героїнею заголовків у російських ЗМІ. Вони розпочали булінг проти дівчини, шукаючи деталі, за які могли б образити українку.

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Що пишуть росЗМІ про українку

"Міс Україна Всесвіт" в інстаграм-сторіз опублікувала скриншот з одного з російських пропагандистських медіа. Там Вікторію звинувачують у тому, що вона закликала бойкотувати країну-терориста Росію та начебто "не приховувала гидливість" у ставленні до росіянки Ліннікової.

"Агресивно налаштована українка Вікторія Апанасенко, яка раніше закликала організаторів "Міс Всесвіту" бойкотувати Росію, не захотіла стояти з Лінніковою під час спільної фотосесії і не приховувала гидливості. Очевидно, цій блондинці не вистачає почуття такту, а, може, й розуму...", – пише одне з російських видань.

РосЗМІ почали булінг проти українки / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, мовиться про ситуацію, коли Анна Ліннікова мало не впритул підійшла до українки Вікторії Апанасенко, щоб стати поруч. "Міс Україна Всесвіт" попросила "Міс Колумбію" помінятися місцями, щоб тримати дистанцію зі зрозумілих причин. Вона відійшла від представниці країни-терористки спокійно та дипломатично.

"Російські ЗМІ почали активний булінг проти мене", – прокоментувала статтю Вікторія Апанасенко. Президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова пожартувала щодо фото дівчини, яке використали росіяни. Там Вікторія позує з сумочкою. "У сумці біозброя для росіянки. Забула витягнути. Жах, яка Вікторія підступна", – відреагувала Філімонова.