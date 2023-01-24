Роскошный национальный костюм Виктории Апанасенко послужил не только на конкурсе "Мисс Вселенная", но и для украинских военных. Девушка продала механические крылья из костюма на благотворительном аукционе.

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Виктория Апанасенко отдала "крылья" для ВСУ

Я отдала первые крылья из моего национального костюма для "Мисс Вселенная", которая создала Леся Патока, на аукцион и собрала 10 100 долларов на протезы нашим героям ВСУ,

– рассказала "Мисс Украина Вселенная".

Виктория Апанасенко поделилась, что стала послом организации Kind Deeds – они сотрудничают с сетью врачей и партнеров, помогающих предоставлять протезы украинцам. Это важно для военных и других украинцев, потерявших конечности из-за российского вторжения. У бойцов будет возможность первичного лечения в Украине, а затем их перевезут в США для получения протезов и реабилитации в Нью-Йорке.

Благотворительный аукцион прошел 22 января, в День Соборности Украины, при присутствии воинов. Крылья продали за 10 100 долларов – это примерно 373 тысяч гривен.

"Я искренне благодарна за приглашение и очень радуюсь, что мои крылья помогут облегчить жизнь наших Защитников!", – добавила Виктория.

Благотворительный аукцион с участием "Мисс Украины Вселенная" / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко

Участие Виктории Апанасенко в "Мисс Вселенная"