Співак під час зйомок нового шоу "єПитання" зізнався, що його син Михайло, якому в червні буде два роки, поки що не розмовляє. Його дружина Катерина Репяхова вже звернулась до лікарів через мовлення сина, на нього чекає корекція.

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Павлік розповів трохи деталей про свого сина.

Мій син у своєму віці поки не розмовляє. Можу звертатися до нього пів дня: "Сину! Мішо! Михасику!" І ми знаємо, що він чує і розуміє нас, але не реагує. Тобто немає такого, щоб я до нього звернувся, а він відповів: "Що?",

– пояснив співак.

За його словами, саме через це вони із дружиною Катериною Репяховою не розповідають Михайлу про війну. "Як стане старшим, то точно знатиме все", – додав Павлік.

Наразі більше часу з дитиною проводить мама. "Катя багато з ним займається. Навчає, читає казочки, вони разом ліплять із пластиліну. Я менше проводжу часу із сином – часто на гастролях. Така в мене робота. Але дуже хочу бути поруч із ним", – каже співак.

Артист зізнався, що коли перебуває вдома, то грається із сином.

Щось розповідаю. Називаю сина "левчиком": він у нас трохи зарослий. І обов'язково розчісую його. Міша дуже любить таку процедуру. А ще відвідуємо басейн. Михасик давно вже ходить на заняття з плавання, любить водичку,

– розповів Павлік.

До слова, Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Репяхова виховують спільного сина Михайла. Раніше дівчина розсекретила, чи планує другу вагітність.

Проте у подружжі Віктора Павліка й Катерини не завжди все гладко. Одного разу Репяхова навіть задумалась про розлучення – це сталося тоді, коли музикант став на захист колишньої дружини.