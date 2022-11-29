Катерина більшість часу проводить з сином Михайлом. Вони разом подорожують, часто бувають на відпочинку. А після повернення до Києва намагаються відпочивати з Віктором.
Вас може зацікавити Ксенія Мішина розсекретила, якому таємничому "хлопцю" готувала сніданок
Чи планують Павлік і Реп'яхова другу дитину
За інстаграм-сторінкою Катерини стежать 159 тисяч користувачів мережі. У сторіс дівчина часто відповідає на запитання підписників. Днями блогерка розсекретила, чи планує другу вагітність, оскільки це питання було одним з найпопулярніших серед її аудиторії.
Кожне друге питання про вагітність. Спеціально не плануємо, а там, як буде,
– написала Реп'яхова.
Катерина Реп'яхова про вагітність / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки
- Блогерка Даша Квіткова нещодавно розповіла, що з Нікітою Добриніним вже працюють над другою дитиною. Подружжя хоче, щоб у їхнього первістка Лева та другого малюка була невелика різниця у віці.
- А співачка Світлана Тарабарова потішила шанувальників новиною про вагітність. Зараз вона чекає на народження третьої дитини.