Блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно придбала нову автівку, розповіла про сина. Дружина Віктора Павліка звернулась до лікарів через мовлення Михайлика.

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У сина Віктора Павліка затримка мовлення

Маленькому сину Віктора Павліка й Катерини Репяхової скоро виповниться 2 роки. Блогерка навідалась з малюком до невролога у зв'язку з мовленням. Понад годину вона провела на консультації.

На нас чекає шлях корекції затримки мовлення: консультація лора, дефектолога-логопеда, психолога, електроенцефалограма та інші аналізи,

– повідомила Катерина.

У зіркової дружини запитали, чи не поставили Михайлику діагноз "аутичний спектр". Та вона розвіяла ці припущення.

Катерина Реп'яхова про здоров'я сина / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова розповіла, чи не складно їй з чоловіком через велику різницю у віці. Та блогерка вкотре запевнила, що знайти свою людину – це велике щастя.

Утім, у подружжі Віктора Павліка й Катерини не завжди все складалося гладко. Одного разу Репяхова задумалась про розлучення – це сталося тоді, коли музикант став на захист колишньої дружини.