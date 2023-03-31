Між музикантом Віктором Павліком та його дружиною-блогеркою – 28 років різниці. Це зацікавило фанів Катерини Реп'яхової, тож вона відповіла на запитання в інстаграм-сторіз.
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Чи заважає парі різниця у віці
Дружина Віктора Павліка відповіла, що різниця у віці зовсім не заважає будувати щасливий шлюб. Головне, що вона знайшла свою людину.
Не важко. Знайти свою людину – велике щастя. Я щаслива зі своїм чоловіком. У нас немає питань у житті, де б заважала наша різниця у віці,
– поділилась Катя.
Катя Реп'яхова про шлюб з Павліком / Фото з інстаграм-сторіз
Блогерка також відповіла, що планує святкування весілля. Воно відбудеться вже після перемоги.
Катя Реп'яхова про шлюб з Павліком / Фото з інстаграм-сторіз
- Нагадаємо, Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік одружилися 29 травня 2020 року. На той час планувалося і гучне святкування, але через пандемію коронавірусу весілля довелося скасувати.
- У червні 2021 року у сім'ї сталося поповнення – у них народився син Михайло. Катерина планувала відсвяткувати весілля вже в листопаді, але їхні плани так і не вдалося втілити.