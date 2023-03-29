В інтерв’ю дружина артиста відверто відповіла на питання, чи думає про розлучення з Віктором Павліком. Нагадаємо, що Катерина вдвічі молодша за співака, тож її мама спочатку була проти цих стосунків.
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Реп'яхової розповіла, що подружжя частіше свариться саме через Віктора Павліка. А на питання, чи думала про розлучення, Катерина відповіла ствердно: "Були такі моменти".
Це було, коли його колишня дружина мене образила, а він (Віктор Павлік, – 24 Канал) її сильно захищав. От ми їхали і він її всю дорогу захищав, казав, що вона – свята і все. Аргументація була, що вона читає біблію, а тому не може робити нічого поганого. Він сказав, що "ляже під потяг" та "віддасть свою голову", але його колишня цього не робила,
– зізналася Катерина.
Про що саме йдеться та як колишня Віктора Павліка образила його нинішню дружину – Реп'яхова не уточнила.
"От тоді я подумала – скільки можна в цьому жити, може треба розходитися? Міші (синові Павліка – 24 Канал) тоді було півроку", – пригадала вона.
За її словами, згодом вони вирішили цю ситуацію. "Ми поїхали до цієї колишньої і розповіли про всі ті капості, я показала докали і після цього все припинилося", – додала Катерина.
Дружина Павліка зізналася, що не звертає уваги на якісь дрібниці, але якщо подружжя свариться серйозно – вона зазвичай перша йде миритися.
Дивіться повне інтерв'ю з Катериною Реп’яховою: відео
Особисте життя Віктора Павліка: що відомо
- Віктор Павлік у 18 років одружився з Лідією. Від жінки народився син Олександр, з яким Павлік досі старається підтримувати зв'язок. Зараз його сину 38 років, він одружений та має дитину.
- Другий шлюб Віктора Павліка був з Світланою з Узбекистану. Разом вони прожили вісім років, після чого розлучилися. В них народилася лише одна донька Христина, яка вже подарувала артисту внука.
- Третій шлюб у Віктора був з танцівницею Ларисою Созаєвою (шлюб тривав 25 років). Вона народила йому сина Павла Проте у 2018 році хлопцеві діагностували онкологічне захворювання, з яким він боровся 2 роки – у 2020-му хлопець помер.
- За кілька місяців до трагічної події Павлік одружився вчетверте з молодою концертною директоркою Катериною Реп'яховою. У червні 2021 року народила сина Михайла.