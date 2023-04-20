Певец во время съемок нового шоу "Вопросы" признался, что его сын Михаил, которому в июне будет два года, пока не разговаривает. Его жена Екатерина Репяхова уже обратилась к врачам из-за речи сына, его ждет коррекция.

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Павлик рассказал немного деталей о своем сыне.

Мой сын в своем возрасте пока не разговаривает. Могу обращаться к нему пол дня: "Сын! Миша! Михасику!" И мы знаем, что он слышит и понимает нас, но не реагирует. То есть нет такого, чтобы я к нему обратился, а он ответил: "Что?",

– объяснил певец.

По его словам, именно поэтому они с женой Екатериной Репяховой не рассказывают Михаилу о войне. "Как станет старше, то точно будет знать все", – добавил Павлик.

Сейчас больше времени с ребенком проводит мама. "Катя много с ним занимается. Учит, читает сказочки, они вместе лепят из пластилина. Я меньше провожу времени с сыном – часто на гастролях. Такая у меня работа. Но очень хочу быть рядом с ним", – говорит певец.

Артист признался, что когда находится дома, то играет с сыном.

Что-то рассказываю. Называю сына "левчиком": он у нас немного заросший. И обязательно расчесываю его. Миша очень любит такую функцию. А еще посещаем бассейн. Михасик давно уже ходит на занятия по плаванию, любит водичку,

– рассказал Павлик.

Кстати, Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова воспитывают совместного сына Михаила. Ранее девушка рассекретила, или планирует вторую беременность.

Однако у супругов Виктора Павлика и Екатерины не всегда все гладко. Однажды Репяхова даже задумалась о разводе – это произошло тогда, когда музыкант встал на защиту бывшей жены.