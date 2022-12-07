У лютому минулого року невідомі викрали собак Леді Гаги та вимагали за них викуп. Невдовзі зловмисників затримали. Тепер викрадач понесе покарання.
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Викрадача собак Леді Гаги засудили на 21 рік
Вирок винесли у суді Лос-Анджелеса. Джеймса Говарда Джексона визнали винним у замаху на вбивство, який назвали холоднокровним актом насильства. Зловмисник погодився з вирок, тож проведе у в'язниці 21 рік.
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Що відомо про викрадення собак Леді Гаги
- У 24 лютого 2021 року невідомі викрали 2 бульдогів Леді Гаги та підстрелили помічника співачки, який вигулював їх. Раян Фішер отримав 4 кульові поранення в груди, його госпіталізували у важкому стані.
- Зловмисники вимагали викуп за бульдогів. Зазначимо, що собаки такої породи коштують у середньому від 1,5 до 3 тисяч доларів. А ті улюбленці, які мають родовід, коштують дорожче. Ціна за таких собак може досягати 10 тисяч доларів.
- За два дні собак повернули знаменитій власниці. Домашніх улюбленців знайшла жінка, ім'я якої не розголошували, і привела в поліцейський відділок.
- Тоді зазначали, що жінка не причетна до викрадення, але зараз відомо, що її звати Дженніфер Макбрайд і вона може бути співучасницею злочину.
- На початку березня Раян Фішер отямився і подякував співачці за допомогу, яку вона надала йому та його сім'ї.
- У квітні поліція затримала угрупування з 5 людей, які могли бути причетними до інциденту. За версією поліції, всі вони брали участь в нападі на помічника артистки, а також їх звинуватили в замаху на вбивство і пограбуванні.
- Ще одного спільника Джексона – Гарольда Вайта судитимуть у наступному році.