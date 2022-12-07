У лютому минулого року невідомі викрали собак Леді Гаги та вимагали за них викуп. Невдовзі зловмисників затримали. Тепер викрадач понесе покарання.

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Викрадача собак Леді Гаги засудили на 21 рік

Вирок винесли у суді Лос-Анджелеса. Джеймса Говарда Джексона визнали винним у замаху на вбивство, який назвали холоднокровним актом насильства. Зловмисник погодився з вирок, тож проведе у в'язниці 21 рік.

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Що відомо про викрадення собак Леді Гаги