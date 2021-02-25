В американської співачки Леді Гаги викрали 2 собак з 3. Невідомі підстрелили чоловіка, який вигулював бульдогів зірки. Зловмисники вимагають викуп за собак.

У знаменитої співачки Леді Гаги вкрали 2 бульдогів з 3. Невідомі 4 рази вистрілили в груди Раянові Фішеру, який гуляв із собаками.

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У Леді Гаги вкрали собак

Вчора, 24 лютого, 30-річний Раян Фішер гуляв Західним Голлівудом із собаками Леді Гаги – Кодзі, Міс Азію і Густаво. Ввечері невідомі вистрілили 4 рази в груди Раяну та вкрали двох бульдогів зірки.

Раяна Фішера госпіталізували у важкому стані. Зараз чоловік почувається краще, він одужує.

Поліція змогла знайти Міс Азію, одну з собак Леді Гаги. Вони сховали бульдога в поліцейську машину.

За даними видання TMZ, зловмисники, які викрали собак співачки, вимагають викуп за повернення чотирилапих друзів. Зокрема, вони бажають отримати пів мільйона доларів. Втім невідомі не повідомили, як має проходити повернення бульдогів.

Правоохоронні органи не знають, чи були метою викрадачів собаки саме Леді Гаги. Французькі бульдоги користуються попитом і дорого коштують, тому наші джерела стверджують, що, можливо, злочинці не знали, що собаки належать Леді Газі,

– пише видання.

Додамо, що сама Леді Гага поки що не коментувала новин. Вона перебуває в Римі, але за словами джерел, хоче повернути чотирилапих друзів додому.



Леді Гага з бульдогом / Фото з інстаграму Леді Гаги

Приблизна вартість французьких бульдогів

Собаки такої породи коштують у середньому від 1,5 до 3 тисяч доларів.