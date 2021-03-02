Помічник популярної співачки Леді Гаги – Раян Фішер отямився після нападу викрадачів собак артистки та розповів про самопочуття. Також він подякував виконавиці за підтримку, яку вона надає йому та його сім'ї.

24 лютого Раян Фішер гуляв Західним Голлівудом із собаками Леді Гаги. Під час прогулянки невідомі 4 рази вистрілили чоловікові в груди та вкрали двох бульдогів знаменитості.

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Раяна госпіталізували у важкому стані. Лікарі боролися за його життя. Через декілька днів чоловік отямився і вже опублікував декілька світлин з лікарні на особистій сторінці в інстаграмі.

Помічник Леді Гаги показав, як виглядає після нападу

Фішер поділився світлинами, де зображений на лікарняному ліжку. Навколо нього є різноманітні апарати, а також бачимо кисневу маску. Через декілька днів після нападу 30-річний помічник Леді Гаги отямився та подякував усім за підтримку.

Раян розповів, що того вечора, коли викрали собак, він був на межі життя і смерті. Фішер зазначив, що наразі утримуватиметься від коментарів засобам масової інформації.

Я все ще одужую від дуже близького зіткнення зі смертю, утримуюся від розповсюдження деталей у ЗМІ. Пізніше я скажу та напишу більше,

– написав у публікації Фішер.

Чоловік подякував усім за підтримку та любов, яку відчуває зараз. Він поділився, що мама та брат вилетіли до нього, щоб бути поруч.

Також чоловік додав, що неймовірно вдячний Леді Газі. Він подякував виконавиці за величезну підтримку, яку вона надала йому та всій його сім'ї.

Викрадення бульдогів Леді Гаги