У середу, 24 лютого, невідомі викрали двох французьких бульдогів співачки Леді Гаги та підстрелили помічника зірки. За два дні собак повернули знаменитій власниці. Домашніх улюбленців знайшла жінка, ім'я якої не розголошують, і привела в поліцейський відділок.

Як йдеться в заяві департаменту поліції Лос-Анджелеса, близько 18:00 у п'ятницю, 26 лютого, жінка доправила двох французьких бульдогів Кодзі та Густава у відділення поліції в Корейському кварталі. Представник Леді Гаги підтвердив, що це її собаки, оскільки сама співачка перебуває в Римі на зйомках фільму. Тварин повернули цілими та неушкодженими.

Важливо Невідомі вкрали собак Леді Гаги та підстрелили помічника співачки

Жінка, конфіденційність якої зберігають, запевнила, що знайшла бульдогів просто на вулиці далеко від того місця, де їх викрали. У поліції стверджують, що жінка непричетна до викрадення і не пов'язана з нападниками.

Жінка знайшла собак і звернулася до співробітників Леді Гаги, щоб повернути їх. Особа жінки та місце, де були знайдені собаки, залишатимуться конфіденційними через активне розслідування злочину та задля її безпеки,

– йдеться в повідомленні.

Розслідування досі триває. Правоохоронці працюють над встановленням підозрюваних у нападі, який стався в середу, 24 лютого, в Західному Голлівуді. Нагадаємо, що під час викрадення двоє невідомих поранили помічника Леді Гаги Раяна Фішера, вистріливши в груди чотири рази. Чоловік перебуває в лікарні.

Яку винагороду пообіцяла Леді Гага

Після викрадення двох бульдогів співачка опублікувала зворушливий допис в інстаграмі. Вона заявила, що готова щедро віддячити тим, хто встиг купити чи випадково знайшов її улюбленців. Зірка пообіцяла рятівникам пів мільйона доларів.

Моє серце хворе, і я молюсь, щоб моя сім'я знову стала повноцінною. Я заплачу 500 тисяч доларів за їх повернення,

– написала Леді Гага.

У чуттєвому дописі вона публічно подякувала помічнику Раянові Фішеру, якого важко поранили під час нападу, та наголосила, що він ризикнув своїм життям, щоб захистити її сім'ю. Асистента співачка назвала героєм.

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