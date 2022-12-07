В феврале в прошлом году неизвестные похитили собак Леди Гаги и потребовали за них выкуп. Вскоре злоумышленников задержали. Теперь похититель понесет наказание.
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Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году
Приговор был вынесен в суде Лос-Анджелеса. Джеймса Говарда Джексона признали виновным в покушении на убийство, которое назвали хладнокровным актом насилия. Злоумышленник согласился с приговором и проведет в тюрьме 21 год.
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Что известно о похищении собак Леди Гаги
- В 24 февраля 2021 года неизвестные похитили 2 бульдогов Леди Гаги и подстрелили помощника певицы, который их выгуливал. Райан Фишер получил 4 пулевых ранения в грудь, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Злоумышленники потребовали выкуп за бульдогов. Собаки такой породы стоят в среднем от 1,5 до 3 тысяч долларов. А те любимцы, которые имеют родословную, стоят дороже. Цена за таких собак может достигать 10 тысяч долларов.
- Через два дня собак вернули знаменитой владелице. Домашних любимцев нашла женщина, имя которой не разглашали, и привела в полицейский участок.
- Тогда отмечали, что женщина не имеет отношения к похищению, но сейчас известно, что ее зовут Дженнифер Макбрайд и она может быть соучастницей преступления.
- В начале марта Райан Фишер пришел в себя и поблагодарил певицу за помощь, которую она оказала ему и его семье.
- В апреле полиция задержала группировку из 5 человек, которые могли быть причастны к инциденту. По версии полиции, все они принимали участие в нападении на помощника артистки, а также их обвинили в покушении на убийство и ограбление.
- Еще одного сообщника Джексона – Гарольда Уайта будут судить в следующем году.