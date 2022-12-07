В феврале в прошлом году неизвестные похитили собак Леди Гаги и потребовали за них выкуп. Вскоре злоумышленников задержали. Теперь похититель понесет наказание.

Актуально "Думала, что мы все погибнем": как начало войны в Украине испугал Кристину Риччи из "Венздей"

Похитителя собак Леди Гаги приговорили к 21 году

Приговор был вынесен в суде Лос-Анджелеса. Джеймса Говарда Джексона признали виновным в покушении на убийство, которое назвали хладнокровным актом насилия. Злоумышленник согласился с приговором и проведет в тюрьме 21 год.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Что известно о похищении собак Леди Гаги