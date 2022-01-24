Євробачення-2022: що відомо про вісьмох фіналістів Нацвідбору

Суспільне оголосило імена вісьмох артистів, які у прямому ефірі боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2022 в Турині. Що відомо про кожного з виконавців – дізнавайтеся далі.

Довгоочікуваний фінал Нацвідбору відбудеться 12 лютого. Під час феєричного шоу стане відомо, хто поїде в травні в Турин і представлятиме Україну на Євробаченні.

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Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022

Alina Pash

Аліна Паш – українська співачка, реперка. Вона співпрацювала з гуртом "Гарячий шоколад", на бек-вокалі гурту СКАЙ та у співачки Ірини Білик. У 2015 році виконавиця брала участь в "Х-факторі", де посіла третє місце.

Аліна Паш на "Х-факторі": дивіться відео онлайн

У 2017 році закінчила Київську академію естрадного та циркового мистецтв, де здобула ступінь магістра. Наступного року виконавиця презентувала дебютний сингл Bitanga.

Alina Pash – Bitanga: дивіться відео онлайн

Серед музичних робіт знаменитості також є:

Oinagori: відео на трек зняли у Франції з місцевою командою;

пісня "Робот" з гуртом ТНМК;

хіп-хоп колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю";

"Перша леді" з Pianoбой.

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Попри російсько-українську війну, виконавиця продовжувала співпрацювати з Іваном Дорном, який живе та працює в країні-агресорці. 11 червня 2018 року вона мала виступати в Росії, в центрі Сколково. Тоді вона виокремлювала закарпатський говір в окрему мову та заявляла про космополітичні погляди. Організатором цього виступу була російська компанія Bosco di Ciliegi, яка належить Михайлу Куснировичу – довіреній особі Путіна на президентських виборах 2018 року. Інші заплановані концерти в Москві співачка скасувала. Мовляв, "музиці не місце там, де є шум і ненависть".

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Для Нацвідбору на Євробачення-2022 артистка підготувала пісню "Тіні забутих предків".

Cloudless

Український попрок-електронний гурт. До його складу входять Антон Панфілов, Юрій Каналош, Віктор Жуков та Олександр Ковачов. Популярність колективу принесла пісня "Між світами", яка стала саундтреком до серіалу "Школа".

Cloudless – "Між світами": дивіться відео онлайн

Пісні колективу можна почути й в інших стрічках і телепрограмах: "Папаньки", "Сидоренки-Сидоренки", "Зустріч однокласників", "Хата на тата", "Кохання на виживання", "Зважені та щасливі". Також музиканти вже брали участь в Нацвідборі у 2020 році.

Cloudless на Нацвідборі на Євробачення-2020: дивіться відео онлайн

У 2019 році колектив оголошував про розпад і того ж року заявив про відновлення діяльності, однак вже в новому складі. Після карантинної паузи Cloudless повернувся з прем'єрою пісні "Думки".

Cloudless – "Думки": дивіться відео онлайн

На Нацвідборі 2022 року артисти боротимуться за право представляти Україну в Турині з піснею All Be Alright.

KALUSH Orchestra

KALUSH Orchestra – паралельний проєкт гурту KALUSH, який виконавці запустили наприкінці 2021 року. На відміну від основного гурту, новий проєкт акцентує на реп з фольклорними мотивами та українську автентику. Обидва колективи мають спільних учасників: Олега Псюка, Килиммена та Джонні Дивного. У Kalush Orchestra до них додалися 2 мультиінструменталісти – Тимофій Музичук та Віталій Дужик. Продовжив роботу Ігор Діденчук, який раніше фокусувався на KALUSH.

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KALUSH Orchestra – Штомбер Вомбер: дивіться відео онлайн

Якщо артисти переможуть у Нацвідборі на Євробачення-2022, то поїдуть в Турин з піснею "Стефанія".

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LAUD

Справжнє ім'я артиста – Влад Каращук. Він навчався у Києві, брав участь у дитячих вокальних конкурсах, серед яких "Крок до зірок", "Чорноморські ігри", відбір на "Дитяче Євробачення". Після закінчення школи Влад вступив до Київського інституту музики імені Глієра на відділення естрадного вокалу. Паралельно з навчанням він займався у філії American Music Academy.

У 2015 році артист виступив на фестивалі Alfa Jazz Fest (тепер – Leopolis Jazz Fest), а в 2016 році взяв участь в шоу "Голос країни", де дійшов до фіналу в команді Івана Дорна.

LAUD на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Дебютною піснею вокаліста стала "У цю ніч", яку транслювали на всіх провідних радіостанціях країни.

10 лютого 2018 року LAUD вперше взяв участь у Нацвідборі на Євробачення. Тоді він виступив з піснею Waiting та дійшов до фіналу.

LAUD на Нацвідборі на Євробачення у 2018 році: дивіться відео онлайн

У 2019 році він знову спробував свої сили у боротьбі за право представляти Україну на пісенному конкурсі. Тоді презентував трек "2 дні".

LAUD на Нацвідборі на Євробачення у 2019 році: дивіться відео онлайн

У фіналі Національного відбору на Євробачення-2022 LAUD заспіває трек Head Under Water.

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Michael Soul

Справжнє ім'я вокаліста – Михайло Сосунов. Він родом з Білорусі, є співаком та автором пісень. Був учасником різних талант-шоу в Білорусі, Росії та Україні. Батьки Михайла пов'язані з музикою, тому він перейняв цю справу від них.

Серед українських вокальних шоу, де можна було побачити Михайла, були "Х-фактор" (2011 рік) та "Голос країни" (2018 рік).

Михайло Сосунов на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Michael Soul і Євробачення

У 2008 році артист дійшов до півфіналу білоруського відбору на Дитячому Євробаченні.

У 2017 році він виступав на бек-вокалі в гурту NaviBand, який представляв Білорусь на пісенному конкурсі.

У 2019 році Михайло презентував пісню HUMANIZE, з якою став фіналістом Національного відбору на Євробачення в Білорусі.

Michael Soul – HUMANIZE: дивіться відео онлайн

На український Нацвідбір на Євробачення-2022 артист подав композицію Demons.

Our Atlantiс

Український інді-поп гурт з Умані, який зараз розвиває кар'єру в Києві. Колектив заснували у 2017 році й вперше про нього стало відомо після участі в конкурсі молодих артистів Koza Music Battle. Тоді Our Atlantiс отримали шанс виступити на фестивалі "Файне Місто".

У 2018 році артисти презентували альбом Pillow, до якого увійшли три пісні, в яких оспівали вічні екзистенційні питання та проблематику забруднення навколишнього середовища.

У жовтні 2019 року світ почув першу україномовну композицію колективу – "Чуєш".

Our Atlantiс – "Чуєш": дивіться відео онлайн

Гурт складається трьох осіб:

вокаліст і клавішник Віктор Байда;

басист Дмитро Бакал;

ударник Олексій Биков.

На Нацвідборі на Євробачення-2022 музиканти виступлять з україномовною піснею "Моя любов".

ROXOLANA

Справжнє ім'я – Роксолана Сирота, вона родом зі Львова. Раніше знімалася в серіалі "Черговий лікар", а у 2019 році була учасницею вокального шоу "Голос країни".

Роксолана Сирота на "Голосі країни-9": дивіться відео онлайн

Влітку 2021 року артистка розпочала арт-проєкт Ukraine Is, який поєднав сучасну музику та українську поезію: 5 пісень та відеокліпи на слова відомих українських поетів Ліни Костенко, Юрія Іздрика, Івана Франка, Ліни Костенко та Михайля Семенка. Героями цих кліпів стали визначні українці: співачка Ніна Матвієнко, гурт KAZKA, режисер Ахтем Сеітаблаєв, художник Анатолій Криволап.

Дебютне відео на пісню "Очима" на ютубі переглянули приблизно мільйон разів, а сам трек увійшов до топ-10 танцювальних хітів українського радіо.

ROXOLANA – "Очима": дивіться відео онлайн

ROXOLANA стала першою українською співачкою, яка випустила кліп мовою жестів. Присвятила його Міжнародному дню жестових мов (23 вересня).

Кліп ROXOLANA жестовою мовою: дивіться відео онлайн

12 лютого артистка виступить на Нацвідборі з піснею GIRLZZZZ.

WELLBOY

Антон Вельбой став справжнім проривом в українській музиці. Музикант народився в селі Грунь Сумської області в родині сільських музикантів. Згодом вступив до Київського національного університету культури й мистецтв за спеціальністю "Режисер естради". Під час навчання підробляв муляром, аніматором, МС, актором.

У 2019 році хлопець взяв участь в 10 сезоні шоу "Х-фактор", де був у команді Насті Каменських. У фіналі посів 3 місце.

Антон Вельбой на "Х-факторі": дивіться відео онлайн

У 2021 році артисти почав співпрацювати з музичним продюсером Юрієм Бардашем. Того ж року презентував дебютний кліп на пісню "Гуси", яка принесла WELLBOY шалену популярність. За перший тиждень після прем'єри композиція увійшла в топ-20 пісень українського Apple Music, а відеокліп переглянули на ютубі понад 18 мільйонів разів.

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WELLBOY – "Гуси": дивіться відео онлайн

У липні 2021 року WELLBOY виступив на головній сцені фестивалю Atlas Weekend. Згодом він випустив трек "Вишні", який також швидко став хітом.

WELLBOY – "Вишні": дивіться відео онлайн

На сцені Національного відбору на Євробачення-2022 Антон виконає пісню "Nozzy Bossy".

Под мробнее: http://cyclowiki.org/wiki/Michael_Soul