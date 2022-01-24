Великий фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого. У прямому ефірі учасники презентують свої пісні, а журі та глядачі оберуть одного виконавця, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Турині.
До теми Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022
Нацвідбір на Євробачення-2022: жеребкування серед артистів
Перша частина фіналу
- Cloudless – All be alright
- LAUD – Hot underwater
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – "Моя любов"
Друга частина фіналу
- Alina Pash – "Тіні забутих предків"
- Kalush Orchestra – "Стефанія"
- ROXOLANA – "Girls"
- WELLBOY – "Нозі босі"
Порядкові номери виступів у прямому ефірі організатори оголосять напередодні фіналу.
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Євробачення
Нацвідбір на Євробачення-2022
- Прийом заявок від артистів тривав до 10 січня 2022 року. Всього надіслали 235 анкет.
- Цього року замість двох півфіналів і одного фіналу проведуть лише фінал.
- Пряма трансляція буде лише на UA:Суспільне. Зазначимо, що раніше конкурс транслювали й на СТБ.
- Замість 10 фіналістів у 2022 році обрали лише 8.