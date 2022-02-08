Від яскравої фуксії до золота: Маша Єфросиніна обирає сукню на Нацвідбір Євробачення-2022

До великого фіналу Нацвідбору Євробачення-2022 залишилися лічені дні. До прямого ефіру готуються не лише конкурсанти, а й ведучі. Так, Маша Єфросиніна приміряє сукню для ефектної появи у кадрі.

Цьогоріч Маша Єфросиніна замінила свого друга Сергію Притулу, який був ведучим Національного відбору Євробачення чотири роки поспіль – з 2017 до 2020 року. Уже в суботу, 12 лютого, вона підтримуватиме фіналістів на головній сцені, а поки обирає сукню для грандіозного заходу.

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Маша Єфросиніна обирає сукню на Нацвідбір Євробачення-2022

Телезірка влаштувала примірку в люксовому столичному бутіку Novias. Їй сподобалися чотири кардинально різні сукні – від фасону до кольорів.

Майже весь цей тиждень пройде під знаком Національного відбору. Ідеально почати її з примірки сукні для ефіру. Ми підібрали чотири варіанти, але вирішувати будуть продюсери,

– поділилась Маша Єфросиніна.

Перша з них – кольору фуксія з акцентним ліфом, пишним низом з воланами та розрізом посередині. Друга – срібна, приталеного фасону з рукавами-ліхтариками, камінням на декольте та пікантним розрізом. Її вартість на сайті становить 600 доларів – 16 640 гривень.

Третьою Маша Єфросиніна приміряла яскраво-червону сукню прямого крою з розрізом та асиметричним верхом, що оголював одне плече. Останнім вона одягла розкішне "золоте" плаття, розшите паєтками, з глибоким декольте та найвідвертішим розрізом до стегон. На сайті бутіка воно коштує 1 455 доларів – майже 40 тисяч гривень.

Маша Єфросиніна обирає сукню на Нацвідбір Євробачення-2022 / Відео з інстаграм-сторіс ведучої

Що відомо про фінал Нацвідбору Євробачення-2022