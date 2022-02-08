В этом году Маша Ефросинина заменила своего друга Сергея Притулу, который был ведущим Национального отбора Евровидения четыре года подряд – с 2017-го по 2020 год. Уже в субботу, 12 февраля, она будет поддерживать финалистов на главной сцене, а пока выбирает платье для грандиозного мероприятия.

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Маша Ефросинина выбирает платье на Нацотбор Евровидения-2022

Телезвезда устроила примерку в люксовом столичном бутике Novias. Ей понравились четыре кардинально разных платья – от фасона до цвета.

Почти вся эта неделя пройдет под знаком Национального отбора. Идеально начать ее с примерки платья для эфира. Мы подобрали четыре варианта, но решать будут продюсеры,

– поделилась Маша Ефросинина.

Первое из них – цвета фуксии с акцентным лифом, пышным низом с воланами и разрезом посередине. Второе – серебряное, приталенного фасона с рукавами-фонариками, камнями на декольте и пикантным разрезом. Его стоимость на сайте составляет 600 долларов – 16 640 гривен.

Третьим Маша Ефросинина примерила ярко-красное платье прямого кроя с разрезом и асимметричным верхом, обнажавшим одно плечо. Последним она надела роскошное "золотое" платье, расшитое пайетками, с глубоким декольте и откровенным разрезом до бедер. На сайте бутика оно стоит 1 455 долларов – почти 40 тысяч гривен.

Маша Ефросинина выбирает платье на Нацотбор Евровидения-2022 / Видео из инстаграм-сторис ведущей

Что известно о финале Нацотбора Евровидения-2022