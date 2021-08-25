Ви легенда, – Тіна Кароль публічно розхвалювала Софію Ротару

Напередодні Дня Незалежності скандальна Софія Ротару повернулась в Україну. На диво, зустріли її з почестями. Співачка відкрила грандіозний концерт на "Олімпійському" та отримала премію "Національна легенда". Ба більше, артистку публічно розхвалювала Тіна Кароль.

Українська попдіва співала дифірамби Софії Ротару під час церемонії вручення премії "Національна легенда", яка відбулась 22 серпня біля Маріїнського палацу. Співачка разом з шістьма діячами культури та спорту отримала перші державні відзнаки. З цієї нагоди Тіна Кароль звернулась до 74-річної колеги з вітальною промовою.

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"Софіє Михайлівно, багато у вас прихильників по цілому світу, і я не виключення. Я пам'ятаю, як мої батьки дивились "Пісню року" кожного року, а я потім копіювала вас, бо мріяла бути Софією Ротару", – несподівано висловилась артистка.

Тіна Кароль заспівала рядки з пісень Ротару "Лаванда", "Было, но прошло" та зізналась, що за кермом авто слухає її "Хуторянку" до останнього акорду. Пісні Софії Ротару співачка назвала "саундтреками до сердець, до життів мільйонів людей".

Ви – краса, ви – окраса, ви – символ жіночності, ви – легенда, багатонаціональна легенда. Ви – зірка, хоч кажуть, зірок багато, а ви – особлива. Ви та зірка, без якої ніяк, ви – сонце,

– заявила Тіна Кароль.

У той час, як співачка розхвалювала Софію Ротару, та сиділа поряд з президентом Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською та стримано усміхалась.

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Як оскандалилась Софія Ротару