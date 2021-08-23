22 серпня Володимир Зеленський вперше вручив відзнаки "Національна легенда України". Президент запровадив нову премію до 30-річчя Незалежності України.

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Премію отримали 7 особистостей, яких президент назвав легендами:

поет Юрій Рибчинський,

художник Іван Марчук,

футболіст Олег Блохін,

хореограф Мирослав Вантух,

балерина Олена Потапова,

співачка Софія Ротару,

композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Цікаво, що артистка Софія Ротару отримала промовисту нагороду через 3 дні після того, як виступила на відкритті фестивалю "Нова хвиля", що проходив у Сочі. Це не перший її візит до Росії з концертом. Минулого року Ротару виконала "Червону руту" Володимира Івасюка на "Пісні року" у Москві.

Після вручення нагород захід продовжився просто неба. На сцені виступали відомі українські виконавці: Наталія Могилевська, Олександр Пономарьов, Тіна Кароль.

Спеціальною гостею церемонії стала Кетрін Винник – голлівудська акторка українського походження та зірка серіалу "Вікінги".

Окрім того, на заході були присутніми й інші знаменитості:

Оля Полякова;

Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою;

Катерина Кухар та Олександр Стоянов;

Станіслав Боклан;

Влад і Лілія Ями;

Сергій і Сніжана Бабкіни;

Маша Єфросиніна;

TAYANNA.

Фото з церемонії "Національна легенда України"



Церемонія вручення нагород "Національна легенда України" / Фото ОП



Володимир Зеленський і Софія Ротару / Фото ОП



Володимир Зеленський та Іван Марчук / Фото ОП



Олександр Пономарьов / Фото JetSetter



Наталія Могилевська / Фото ОП



Дмитро Ступка з дружиною / Фото ОП



Влад і Лілія Ями, Стас Боклан / Фото JetSetter



Сергій і Сніжана Бабкіни / Фото JetSetter



Кетрін Винник / Фото JetSetter



Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Фото JetSetter



Оля Полякова з донькою / Фото JetSetter



Тіна Кароль / Фото JetSetter



TAYANNA / Фото JetSetter



Маша Єфросиніна / Фото JetSetter