22 серпня Володимир Зеленський вперше вручив відзнаки "Національна легенда України". Президент запровадив нову премію до 30-річчя Незалежності України.

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Премію отримали 7 особистостей, яких президент назвав легендами:

  • поет Юрій Рибчинський,
  • художник Іван Марчук,
  • футболіст Олег Блохін,
  • хореограф Мирослав Вантух,
  • балерина Олена Потапова,
  • співачка Софія Ротару,
  • композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Після вручення нагород захід продовжився просто неба. На сцені виступали відомі українські виконавці: Наталія Могилевська, Олександр Пономарьов, Тіна Кароль.

Спеціальною гостею церемонії стала Кетрін Винник – голлівудська акторка українського походження та зірка серіалу "Вікінги".

Окрім того, на заході були присутніми й інші знаменитості:

  • Оля Полякова;
  • Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою;
  • Катерина Кухар та Олександр Стоянов;
  • Станіслав Боклан;
  • Влад і Лілія Ями;
  • Сергій і Сніжана Бабкіни;
  • Маша Єфросиніна;
  • TAYANNA.

Фото з церемонії "Національна легенда України"


Церемонія вручення нагород "Національна легенда України" / Фото ОП


Володимир Зеленський і Софія Ротару / Фото ОП


Володимир Зеленський та Іван Марчук / Фото ОП


Олександр Пономарьов / Фото JetSetter


Наталія Могилевська / Фото ОП


Дмитро Ступка з дружиною / Фото ОП


Влад і Лілія Ями, Стас Боклан / Фото JetSetter


Сергій і Сніжана Бабкіни / Фото JetSetter


Кетрін Винник / Фото JetSetter


Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Фото JetSetter


Оля Полякова з донькою / Фото JetSetter


Тіна Кароль / Фото JetSetter


TAYANNA / Фото JetSetter


Маша Єфросиніна / Фото JetSetter