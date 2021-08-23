22 серпня Володимир Зеленський вперше вручив відзнаки "Національна легенда України". Президент запровадив нову премію до 30-річчя Незалежності України.
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Премію отримали 7 особистостей, яких президент назвав легендами:
- поет Юрій Рибчинський,
- художник Іван Марчук,
- футболіст Олег Блохін,
- хореограф Мирослав Вантух,
- балерина Олена Потапова,
- співачка Софія Ротару,
- композитор Мирослав Скорик (посмертно).
Після вручення нагород захід продовжився просто неба. На сцені виступали відомі українські виконавці: Наталія Могилевська, Олександр Пономарьов, Тіна Кароль.
Спеціальною гостею церемонії стала Кетрін Винник – голлівудська акторка українського походження та зірка серіалу "Вікінги".
Окрім того, на заході були присутніми й інші знаменитості:
- Оля Полякова;
- Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою;
- Катерина Кухар та Олександр Стоянов;
- Станіслав Боклан;
- Влад і Лілія Ями;
- Сергій і Сніжана Бабкіни;
- Маша Єфросиніна;
- TAYANNA.
Фото з церемонії "Національна легенда України"
Церемонія вручення нагород "Національна легенда України" / Фото ОП
Володимир Зеленський і Софія Ротару / Фото ОП
Володимир Зеленський та Іван Марчук / Фото ОП
Олександр Пономарьов / Фото JetSetter
Наталія Могилевська / Фото ОП
Дмитро Ступка з дружиною / Фото ОП
Влад і Лілія Ями, Стас Боклан / Фото JetSetter
Сергій і Сніжана Бабкіни / Фото JetSetter
Кетрін Винник / Фото JetSetter
Катерина Кухар і Олександр Стоянов / Фото JetSetter
Оля Полякова з донькою / Фото JetSetter
Тіна Кароль / Фото JetSetter
TAYANNA / Фото JetSetter
Маша Єфросиніна / Фото JetSetter