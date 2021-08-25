Українська попдіва співала дифірамби Софії Ротару під час церемонії вручення премії "Національна легенда", яка відбулась 22 серпня біля Маріїнського палацу. Любителька Росії разом з шістьма діячами культури та спорту отримала перші державні відзнаки. З цієї нагоди Тіна Кароль звернулась до 74-річної колеги з вітальною промовою.
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"Софіє Михайлівно, багато у вас прихильників по цілому світу, і я не виключення. Я пам'ятаю, як мої батьки дивились "Пісню року" кожного року, а я потім копіювала вас, бо мріяла бути Софією Ротару", – несподівано висловилась артистка.
Тіна Кароль заспівала рядки з пісень гастролерки "Лаванда", "Было, но прошло" та зізналась, що за кермом авто слухає її "Хуторянку" до останнього акорду. Пісні Софії Ротару співачка назвала "саундтреками до сердець, до життів мільйонів людей".
Ви – краса, ви – окраса, ви – символ жіночності, ви – легенда, багатонаціональна легенда. Ви – зірка, хоч кажуть, зірок багато, а ви – особлива. Ви та зірка, без якої ніяк, ви – сонце,
– заявила Тіна Кароль.
У той час, як співачка розхвалювала любительку Росії, та сиділа поряд з президентом Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською та стримано усміхалась.
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Як оскандалилась Софія Ротару
- За співачкою неспроста закріпилось звання "гастролерки", адже після подій 2014 року вона активно гастролювала Росією, вітаючи з Новим роком і Днем захисника, отримувала російські музичні нагороди й виступала перед російськими олігархами.
- До листопада 2019 року співачка вперто відмовлялась коментувати збройну агресію Росії проти України, а тоді врешті-решт зізналась: ніколи не спонсорувала українських військових, бо "абсолютно миролюбна людина".
- Перше повернення скандальної Ротару в Україну відбулось у грудні 2020 року, коли вона виступила у новорічному Кварталі 95. Її поява на сцені стала цілковитою несподіванкою для глядачів.
- Зараз російська гастролерка відкриває святковий концерт на "Олімпійському" до 30-річчя Незалежності, з рук президента отримує відзнаку "Національна легенда" й разом з тим виступає на "Новій хвилі" у Росії.