Украинская поп-дива пела дифирамбы Софии Ротару во время церемонии вручения премии "Национальная легенда", которая состоялась 22 августа возле Мариинского дворца. Певица вместе с шестью деятелями культуры и спорта получила первые государственные знаки отличия. По этому случаю Тина Кароль обратилась к 74-летней коллеге с приветственной речью.

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"София Михайловна, много у вас поклонников по всему миру, и я не исключение. Я помню, как мои родители смотрели "Пісню року" каждый год, а я потом копировала вас, потому что мечтала быть Софией Ротару", – неожиданно высказалась артистка.

Тина Кароль спела строчки из песен Ротару "Лаванда", "Было, но прошло" и призналась, что за рулем авто слушает ее "Хуторянку" до последнего аккорда. Песни Софии Ротару певица назвала "саундтреками к сердцам, к жизням миллионов людей".

Вы – красота, вы – украшение, вы – символ женственности, вы – легенда, многонациональная легенда. Вы – звезда, хоть говорят, звезд много, а вы – особенная. Вы та звезда, без которой никак, вы – солнце,

– заявила Тина Кароль.

В то время, как певица расхваливала Софию Ротару, та сидела рядом с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской и сдержанно улыбалась.

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