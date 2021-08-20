Співачка Софія Ротару, яка все ще є народною артисткою України, з'явилась в Сочі на відкритті міжнародного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля", що розпочався у четвер, 19 серпня. Зірку зовсім не бентежить, що через кілька днів вона виступатиме в Києві.

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Софія Ротару на "Новій хвилі"

На концерті зірка виконала пісню 2020 року "Серце розміром з Сонце". Зазначимо, що Ротару на виступ запросив російський композитор Ігор Крутой (який так само є народним артистом України). Вона, відповідно, погодилась.

Для виступу на російському фестивалі гастролерка обрала блискучу плісировану сукню із золотистим поясом. Російські видання захоплюються красою Софії Ротару.

Софія Ротар
Софія Ротару на "Новій хвилі" / Фото "Стархіт"

Софія Ротару через кілька днів приїде до України. Вона без докорів сумління виступатиме на концерті до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський".

Софія Ротару – гастролерка на дві країни

  • Після подій 2014 року народна артистка продовжувала отримувати гонорари від країни-агресора. У 2017 році вона прийняла музичну нагороду "Золотий грамофон", яку присуджували в Кремлівському палаці.
  • Через 3 роки Софія Ротару відвідала "Пісню року", що проходила у Москві. Попри те, що вона відмовилась виступати на фестивалі у 2019 році, у 2020 зірка виконала на сцені "Червону руту" Володимира Івасюка.
  • Концертний директор співачки повідомляв, що вона ніколи не "спонсорувала війну", тобто не допомагала українським військовим.
  • Після цього Софія Ротару повернулась в Україну. У грудні 2020 року вона виступила на новорічному концерті "Кварталу 95".