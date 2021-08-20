Співачка Софія Ротару, яка все ще є народною артисткою України, з'явилась в Сочі на відкритті міжнародного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля", що розпочався у четвер, 19 серпня. Зірку зовсім не бентежить, що через кілька днів вона виступатиме в Києві.

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Софія Ротару на "Новій хвилі"

На концерті зірка виконала пісню 2020 року "Серце розміром з Сонце". Зазначимо, що Ротару на виступ запросив російський композитор Ігор Крутой (який так само є народним артистом України). Вона, відповідно, погодилась.

Для виступу на російському фестивалі гастролерка обрала блискучу плісировану сукню із золотистим поясом. Російські видання захоплюються красою Софії Ротару.



Софія Ротару на "Новій хвилі" / Фото "Стархіт"

Додамо, що на пісенному конкурсі була присутньою MARUV, яка називає себе світовою співачкою, яка буде їздити на премії та з концертами "куди захоче і як захоче". Вона залюбки приймає російські нагороди, співпрацює із забороненим Філіпом Кіркоровим та стає суддею російських шоу.

Софія Ротару через кілька днів приїде до України. Вона без докорів сумління виступатиме на концерті до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський".

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