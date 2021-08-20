Співачка Софія Ротару, яка все ще є народною артисткою України, з'явилась в Сочі на відкритті міжнародного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля", що розпочався у четвер, 19 серпня. Зірку зовсім не бентежить, що через кілька днів вона виступатиме в Києві.
Зверніть увагу Гроші не пахнуть: зірки-зрадники, які покинули Україну заради російських гастролей і нагород
Софія Ротару на "Новій хвилі"
На концерті зірка виконала пісню 2020 року "Серце розміром з Сонце". Зазначимо, що Ротару на виступ запросив російський композитор Ігор Крутой (який так само є народним артистом України). Вона, відповідно, погодилась.
Для виступу на російському фестивалі гастролерка обрала блискучу плісировану сукню із золотистим поясом. Російські видання захоплюються красою Софії Ротару.
Софія Ротару на "Новій хвилі" / Фото "Стархіт"
Софія Ротару через кілька днів приїде до України. Вона без докорів сумління виступатиме на концерті до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський".
Софія Ротару – гастролерка на дві країни
- Після подій 2014 року народна артистка продовжувала отримувати гонорари від країни-агресора. У 2017 році вона прийняла музичну нагороду "Золотий грамофон", яку присуджували в Кремлівському палаці.
- Через 3 роки Софія Ротару відвідала "Пісню року", що проходила у Москві. Попри те, що вона відмовилась виступати на фестивалі у 2019 році, у 2020 зірка виконала на сцені "Червону руту" Володимира Івасюка.
- Концертний директор співачки повідомляв, що вона ніколи не "спонсорувала війну", тобто не допомагала українським військовим.
- Після цього Софія Ротару повернулась в Україну. У грудні 2020 року вона виступила на новорічному концерті "Кварталу 95".