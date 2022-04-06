Велика кількість лицемірства, – Тарас Тополя висловився про "шмарклі й сльози" Лободи

34-річний Тарас Тополя як багатодітний батько міг виїхати за кордон разом з Alyosha і трьома дітьми, але взявся за зброю. Тож він особливо гостро реагує на зірок, які слізьми відмиваються від гастролей у Росії.

Попри службу в теробороні Тарас Тополя часто спілкується з пресою, адже розуміє, що триває й інформаційна війна. Тож у свіжому інтерв'ю він заговорив про гастролерів з України.

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Тарас Тополя про російських гастролерів, які "прозріли"

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслись у Російській Федерації. У найкращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в найгіршому – прекрасно розуміли, що Росія вже напала 2014-го, уже анексувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви – фінансові, ідеологічні", – висловився Тарас Тополя.

На думку співака, ті, хто 8 років не помічали війни, не бачити нічого ганебного в тому, щоб співати в країні-агресорці, почали усвідомлювати, що Росія – ворог. До більшості дійшло лише після того, як "русскій мір" прилетів у їхній дім.

Ці люди почали адаптовуватися до ситуації. Хтось – шмарклями й сльозами, бо в район, де жили його батьки чи він, скинули бомбу,

– заявив лідер "Антитіл".

Лідер гурту "Антитіла" мав на увазі Світлану Лободу, яка на п'ятий день війни розплакалася на камеру, бо під обстрілами на Київщині залишився її батько та інша рідня. Тоді співачка бубоніла, що "ми всі маленькі люди" і зверталася до тих, "хто вершить долі". Лише через місяць війни вона заявила, що мала на увазі Росію, яка вторглася в Україну.

Нагадаємо, Тарас Тополя не єдиний, хто не вірить у сльози Лободи:

Телеведучий Ігор Кондратюк вважає, що "пізно вср*лася Свєта Лобода". Для нього гастролерка давно померла.

вважає, що "пізно вср*лася Свєта Лобода". Для нього гастролерка давно померла. Шоумен Андрій Данилко не вірить сльозам гастролерки. Він відчуває фальш і впевнений, що її нашуміле відео було зняте з п'ятого дубля.

не вірить сльозам гастролерки. Він відчуває фальш і впевнений, що її нашуміле відео було зняте з п'ятого дубля. Модель Даша Астаф'єва обурювалася, що Світлана Лобода "на якійсь пташиній мові сказала про маленьких людей" замість того, щоб визнати, що Росія напала на Україну.

Натомість мер Борисполя Володимир Борисенко вважає Лободу справжньою українкою, бо вона передала його місту бусик і віддала 1,5 мільйони гривень на бронежилети та турнікети.