56-річний Валерій Меладзе нібито не побоявся піти проти путінського режиму, але від заробітків на Росії не відмовився. У час, коли світ у жалобі через звірства росіян на Київщині, співак розважає гостей приватної вечірки в Петербурзі.

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Меладзе засвітився на корпоративі на Росії

Не минуло й двох місяців після злісних заяв, як Валерій Меладзе "перевзувся" й відновив концертну діяльність в країні-агресорці. У понеділок, 4 квітня, під його хіти "плясала" петербурзька публіка. Сам співак цей корпоратив не афішує.

Десь у Пітері зараз виступає Валерчик. На дні народженні подруги. Вітаю, звичайно, але як ви розумієте, не від щирого серця,

– йдеться в дописі.

Зауважимо, днями російськими ЗМІ розлетілася інформація, що виступ Меладзе на приватному заході "коштує 70 тисяч євро, плюс витрати на проживання, транспорт". Цю суму назвав директор зірки Сергій Луппов.

Що Валерій Меладзе говорив про війну