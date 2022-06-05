З ведмедем Паддінгтоном:Єлизавета II знялась у кумедному відео й показала, що носить у сумці

З нагоди70-річчя правління Єлизавети II королева знялась у скетчі з ведмедиком Паддінгтоном. У кумедному відео вона показала, що тримає в сумочці.

У Великій Британії з 2 до 5 червня святкують платиновий ювілей правління королеви. З цієї нагоди Єлизавета II навіть знялась у кумедному скетчі.

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Єлизавета II знялась у скетчі

У ролику разом з монархинею знявся герой книги письменника Майкла Бонда та однойменного дитячого серіалу ведмедик Паддінгтон. У скетчі його озвучив британський актор Бен Вішоу. Відео зняли ще у березні.

Паддінгтон та Єлизавета II знялись у Букінгемському палаці. Вони начебто зустрілись за чаєм та вершками. Ведмедик не дотримувався правил етикету, пив з носика чайника. Королева натомість розповіла, що, як і її гість, вона полюбляє сендвічі з мармеладом, тому тримає його у сумочці.

"Можливо, ви хочете сендвіч із мармеладом? Я завжди тримаю один для надзвичайних ситуацій", – запитав Паддінгтон. "Я теж, я тримаю його тут", – відповіла королева й дістала бутерброд зі своєї сумочки.

Ведмедик також подякував монархині за службу та привітав її з ювілеєм. На що Єлизавета II відповіла: "Це дуже люб'язно".

Єлизавета II з ведмедиком Паддінгтоном: дивіться відео онлайн

Яким було святкування 70-річчя правління королеви

2 червня королева Великої Британії розпочала святкування ювілею – 70 років правління країною. У цей день монарша родина показала нове фото Єлизавети II. Торжество розпочалось з традиційного військового параду в центрі Лондона Trooping the Colour, після якого відбувся проліт сучасних та історичних літаків.

На святкування прибуло безліч британців та гостей параду: Борис Джонсон з дружиною, Кейт Міддлтон з дітьми й герцогиня Камілла, сім'я принца Едварда. Принц Чарльз, Вільям і принцеса Анна були присутні серед валлійської гвардії на конях. Згодом вся родина зібралась на балконі, окрім Меган Маркл та принца Гаррі. Вони також прибули до Лондона, але вирішили не привертати уваги.

Ввечері того самого дня Єлизавета II запалила "Дерево дерев" у Букінгемському палаці. Її Величність керувала освітленням головного маяка у Віндзорському замку. Цього вечора у Сполученому Королівстві та Співдружності запалили понад 3 тисячі маяків.