В Великобритании со 2 по 5 июня празднуют платиновый юбилей правления королевы. По этому случаю Елизавета II даже снялась в забавном скетче.

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Елизавета II снялась в скетче

В ролике вместе с монархиней снялся герой книги писателя Майкла Бонда и одноименного детского сериала мишка Паддингтон. В скетче его озвучил британский актер Бен Вишоу. Видео сняли еще в марте.

Паддингтон и Елизавета II снялись в Букингемском дворце. Они вроде бы встретились за чаем и сливками. Мишка не соблюдал правила этикета, пил из носика чайника. Королева рассказала, что, как и ее гость, она любит сэндвичи с мармеладом, поэтому держит его в сумочке.

"Может быть, вы хотите сэндвич с мармеладом? Я всегда держу один для чрезвычайных ситуаций", – спросил Паддингтон. "Я тоже, я держу его здесь", – ответила королева и достала бутерброд из своей сумочки.

Мишка также поблагодарил монарха за службу и поздравил ее с юбилеем. На что Елизавета II ответила: "Это очень любезно".

Елизавета II с мишкой Паддингтоном: смотрите видео онлайн

Напомним, вечером 4 июня состоялся грандиозный концерт по случаю 70-летия правления Елизаветы II. На празднование собралось более 22 тысяч поклонников, многие члены королевской семьи и мировые знаменитости. Принц Чарльз и принц Уильям выступили с приветственными речами, а внимание зрителей привлекали дети герцогов Кембриджских.

Каким было празднование 70-летия правления королевы