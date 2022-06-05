У Великій Британії з 2 до 5 червня святкують платиновий ювілей правління королеви. З цієї нагоди Єлизавета II навіть знялась у кумедному скетчі.

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Єлизавета II знялась у скетчі

У ролику разом з монархинею знявся герой книги письменника Майкла Бонда та однойменного дитячого серіалу ведмедик Паддінгтон. У скетчі його озвучив британський актор Бен Вішоу. Відео зняли ще у березні.

Паддінгтон та Єлизавета II знялись у Букінгемському палаці. Вони начебто зустрілись за чаєм та вершками. Ведмедик не дотримувався правил етикету, пив з носика чайника. Королева натомість розповіла, що, як і її гість, вона полюбляє сендвічі з мармеладом, тому тримає його у сумочці.

"Можливо, ви хочете сендвіч із мармеладом? Я завжди тримаю один для надзвичайних ситуацій", – запитав Паддінгтон. "Я теж, я тримаю його тут", – відповіла королева й дістала бутерброд зі своєї сумочки.

Ведмедик також подякував монархині за службу та привітав її з ювілеєм. На що Єлизавета II відповіла: "Це дуже люб'язно".

Єлизавета II з ведмедиком Паддінгтоном: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, ввечері 4 червня відбувся грандіозний концерт з нагоди 70-річчя правління Єлизавети II. На святкування зібралось понад 22 тисячі шанувальників, чимало членів королівської сім'ї та світові знаменитості. Принц Чарльз і принц Вільям виступили з привітальними промовами, а увагу глядачів привертали діти герцогів Кембриджських.

Яким було святкування 70-річчя правління королеви