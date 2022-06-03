Служба подяки відбулася в рамках святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. У соборі Святого Павла зібралися члени королівської родини, однак Її Величності не було.

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Лаконічний образ Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма, як завжди, зачарувала вишуканістю та елегантністю. Вона одягнула ніжну сукню лимонного кольору, яку поєднала зі світло-коричневими замшевими туфлями-човниками на підборах. Волосся герцогині зібрали в акуратну зачіску, яку доповнили капелюшком у тон вбрання. На обличчі в Кетрін був макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Серед аксесуарів look довершили рукавички, клатч у тон вбрання та розкішні сережки.

Принц Вільям позував поруч з дружиною в чорному смокінгу з нагородами на жакеті, білій сорочці та краватці.



Кейт Міддлтон на службі подяки в Лондоні / Фото з інстаграму HELLO! Magazine



Кейт Міддлтон на службі подяки в Лондоні / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Кейт Міддлтон на службі подяки в Лондоні / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Гаррі та Меган Маркл також були на службі