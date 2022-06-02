Урочисті святкування з нагоди ювілею Лондон проводитиме з 2 по 5 червня. Все розпочнеться з традиційного військового параду в центрі Лондона Trooping the Colour, слідом за яким відбудеться проліт сучасних та історичних літаків. На балконі зберуться усі представники королівської родини разом з Єлизаветою II.

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Новий портрет королеви

У такий важливий та знаковий день британська сім'я випустила новий портрет монарха. Його зробив Ранальд Макечні, який також зняв портрет королеви до її 90-річчя, а також портрет, присвячений початку нового десятиліття у 2020 році. На фотографії Єлизавета II зафіксована у вестибюлі Вікторії у Віндзорському замку 25 травня цього року. На задньому плані можна побачити Круглу вежу замку та статую короля Карла II, яка стоїть у чотирикутнику замку.

Її Величність одягнена у пастельно-блакитне пальто та сукні з окантуванням з перлів та діамантів. Образ розробила Анджела Келлі, давня довірена особа та радник королеви з гардероба. Образ доповнили улюблені прикраси з перлин на шиї та вухах, а також золотистий годинник. Єлизавета II мило усміхалась та подякувала усім країнам Співдружності за підтримку впродовж її правління.

Я знаю, що ці святкові заходи залишать багато щасливих спогадів. Мене, як і раніше, надихає виявлена ​​до мене доброзичливість, і я сподіваюся, що найближчими днями дозволять задуматися про все, що було досягнуто за останні сімдесят років, оскільки ми з впевненістю та ентузіазмом дивимось у майбутнє,

– заявила королева.



Єлизавета II святкує платиновий ювілей коронації / Фото Ранальда Макечні

Зазначимо, що 70 років від дня сходження Єлизавети II на британський престол сталося 6 лютого 2022 року. І вже 2 червня 1953 року, через 16 місяців по смерті Георга VI, у Вестмінстерому палаці на британський престол коронували його 27-річну дочку Єлизавету. Цьогоріч у квітні Її Величності виповнилося 96 років.