Ґвалтував 4 години: голлівудського актора Армі Гаммера звинуватили у домаганнях

Американський актор Армі Гаммер вчергове потрапив у секс-скандал. Дівчина на ім'я Еффі звинуватила чоловіка у домаганнях, тривалому ґвалтуванні та побоях. Сталось це, за її словами, у квітні 2017 року в Лос-Анджелесі.

Дівчина зізналась у поліції Лос-Анджелеса, що вона познайомилаь з актором в одній із соцмереж у 2016 році. Тоді їй було 20 років. У них зав'язався роман (в той час Гаммер ще був у шлюбі з Елізабет Чемберс), але стосунки були насильницькими і жорстокими.

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Тому 24 квітня 2017 року вона начебто стала жертвою його нападу: він вдарив дівчину головою об стіну, бив батогом по ступнях та ґвалтував більше чотирьох годин.

Я хотіла втекти, але він не відпускав мене. Я думала, він уб'є мене. Потім він пішов, не попіклувавшись про мене,

– заявила жінка.

Адвокат Гаммера Ендрю Бреттлер заявив, що листування жінки з актором суперечить її словами, оскільки стосунки з усіма його сексуальними партнерками завжди обговорювалися і узгоджувалися заздалегідь.

Що відомо про звинувачання Гаммера у секс-злочинах?