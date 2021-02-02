Секс-скандал з американським актором Армі Гаммером не стихає вже кілька тижнів. Ексдружина Елізабет Чемберс вперше оприлюднила заяву та зізналась, що дуже багато речей не знала про свого чоловіка.

Джерело: інстаграм Елізабет Чемберс

А також телеведуча Чемберс додала, що усі її думки та переживання разом з жертвами експериментів Гаммера, якого підозрюють у БДСМ-захопленні та канібалізмі.

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Реакція ексдружини Гаммера на скандал

Відповідну публікацію Елізабет, яка лише минулого року розлучилась з чоловіком після 10 років шлюбу, залишила на інстаграм-сторінці. Там вона пояснила свою позицію під фотографією з чарівними морськими пейзажами.

Впродовж декількох тижнів я намагалася усвідомити усе, що відбулося. Я вражена, вбита горем та спустошена. Якщо залишити в стороні розбите серце, я слухаю та буду продовжувати слухати та вивчати ці делікатні питання. Я не розуміла, як багато я не знала,

– написала Елізабет.

Чемберс підтримала будь-яку жертву нападу свого чоловіка та закликала усіх, хто пережив цей біль, звертатися за допомогою, адже це необхідно для зцілення. Наразі жінка приділяє всю увагу своїм дітям від Армі Гаммера та власному психічному здоров'ю. Ексдружина актора подякувала усім за підтримку.

Варто нагадати, що пара була у шлюбі 10 років. За цей час у них народились донька Гарпер і син Форд. Попри неоголошення причини розлучення, жінка вимагала у суді повної опіки над їхніми дітьми. Втім, Армі не влаштували ці умови і він подав до суду зустрічну заяву про спільну опіку над нащадками.

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