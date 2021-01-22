Колишня дружина Армі Гаммера Елізабет Чемберс шокована через скандал навколо актора. Джерело повідомило, що телезірка більше не впізнає людину, за яку вийшла заміж.

Колишня дружина Армі Гаммера шокована через скандал

Скандал з 34-річним Армі Гаммером не припиняє набирати обертів. Нещодавно анонімні джерела, близькі до колишньої дружини актора, розповіли про її реакцію на ситуацію. Про це повідомляє Us Weekly.

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Нагадаємо, що про розлучення голлівудського актора Армі Гаммера та телезірки Елізабет Чемберс стало відомо всередині минулого літа. Зараз Елізабет шокована тим, що відбувається. Вона намагається захистити дітей від скандалу: 6-річну Гарпер і 4-річного Форда.

Елізабет була в жаху від того, що з'ясувалося. Зараз вона ніби живе в нічному кошмарі. Вона більше не впізнає людину, за яку колись вийшла заміж. Елізабет хоче допомогти Армі, але не може зробити цього сама,

– повідомляє джерело.

Видання також зазначає, що Елізабет нічого не знала ні про одну з жінок, які нібито мали стосунки з Армі Гаммером. Втім, користувачі соціальних мереж переконані, що телезірка насправді про все знала. Адже одна з дівчат, яка поширила листування з актором у мережі, заявляла, що Елізабет Чемберс регулярно контролювала мережі чоловіка й знала про його листування з жінками.

Подружжя Армі Гаммера та Елізабет Чемберс

Армі Хаммер і Елізабет Чемберс були в шлюбі 10 років. У 2014 році в них народилась дочка Гарпер, а в 2017 – син Форд. Влітку минулого року пара оголосила про розлучення. Подружжя не уточнили причину свого розставання, лише зазначили, що переходять на новий рівень відносин і продовжать разом займатися вихованням дітей.

Під час шлюборозривного процесу Елізабет виступила з вимогою оформити опіку над їхніми двома дітьми, однак Армі не влаштували ці умови. Він подав до суду зустрічну заяву про спільну опіку над сином і дочкою.