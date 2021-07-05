Фрік, а не виконавиця, – Валерій Меладзе публічно присоромив Олю Полякову

У травні Костянтин Меладзе опинився в центрі секс-скандалу. Співачка Ані Лорак, а за нею й Оля Полякова та ексучасниця "ВІАГри" звинуватили його в домаганнях. Валерій Меладзе публічно заступився за брата-продюсера й присоромив українську артистку.

Російський співак Валерій Меладзе, який виступить на Atlas Weekend, втрутився у скандал, який спалахнув довкола його старшого брата Костянтина. Він запевнив, що 58-річний композитор з великою повагою ставиться до жінок, тому не може пропонувати інтим в обмін на кар'єру.

До теми Оля Полякова вперше розповіла про домагання від вчителя

"Він такий скромний, інтелігентний і так трепетно ставиться до жінок. Він може написати жінці вірші, може зробити гарний вчинок, але натякати, що він хоче чогось в обмін на щось...", – поділився Валерій Меладзе.

Він переконаний, що Ані Лорак розповіла про непристойні пропозиції Костянтина Меладзе для того, аби помститися. Все через те, що свого часу продюсер не став продовжувати співпрацю з нею.

Натомість коментуючи заяву Олі Полякової, Валерій Меладзе не підбирав слів. Співак наголосив, що знає українську зірку, однак не може назвати її виконавицею. Він присоромив її та порівняв з російським шоуменом Сергієм Звєрєвим.

Це фрік, а не виконавиця, мені здається. Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв,

– випалив Меладзе.

Артист переконаний, що співачки зізнаються про домагання з боку його брата для того, аби пропіаритись, хоч насправді заплямовують свою репутацію. "Це тупе тиражування того, що десь прокотило вже. Навіщо зараз піаритися на моєму братові? Я думаю, до них чіплялася величезна кількість чоловіків", – завершив Валерій Меладзе.

Що відомо про скандал довкола Костянтина Меладзе