43-річна російська співачка Тетяна Найник була учасницею легендарного гурту "ВІАГра" трохи більше ніж пів року – з квітня до листопада 2002-го. Однак за цей час вона встигла відчути надмірну приязнь продюсера колективу Костянтина Меладзе.

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Артистка розповіла, що після знайомства в аеропорту композитор відвіз її до готелю, де попросив приміряти дуже відверті концертні вбрання. Роздягатися до білизни вона мусила в його присутності.

"Костя одразу поводився чудово. Він відвіз мене до готелю. Так, я роздяглася до білизни, щоб він подивився, як костюми сидять. Там костюми – три трикутнички. Ну я роздяглася, я моделлю працювала в купальниках, мені не звикати. Думаю, людина інтелігентна, вихована, знаю його. Одяглася назад. Усе чудово. Але якось ніяково було. 23 роки", – пригадала Тетяна Найник.

Прощаючись, Костянтин Меладзе "дуже не по-батьківськи обійняв" молоду підопічну. Однак на цьому його залицяння не закінчилися. Згодом він викликав Тетяну "на килим", поскаржившись на її роботу в гурті "ВІАГра" – погані танці та непрофесійність. Під час розмови продюсер безцеремонно лапав дівчину.

Він бере і садить на коліна. Я не зістрибнула. Пам'ятаю, сиджу, мене зіщулило – не рухаюсь. Його руки ходять ось тут ось так от, сильніше і сильніше стискають,

– з болем розповіла знаменитість.

Попри власний негативний досвід співпраці з Костянтином Меладзе, Тетяна Найник все ж вважає його гідною людиною, яка не здатна на насилля чи домагання.

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