Приходько співпрацювала з Меладзе після перемоги в російському вокальному проєкті "Фабрика зірок 7". Вона наголосила, що нещодавні висловлювання Ані Лорак обурили її.

Цікаво Солістка Go_A прокоментувала чутки про роман з італійцем Даміано Давидом

Зовсім недавно Ані Лорак заявила, що в роботі з Костянтином Меладзе були умови, що мали сексуальний характер. Співачка, яка вже тривалий час живе та працює в Росії зазначила, що це неприйнятні умови, які пропонували всім артистам і вони погоджувалися.

Анастасія Приходько про стосунки з Меладзе

Приходько наголосила, що особисто їй ніхто про такі умови не розповідав і в контракті їх не було.

З Костянтином Меладзе в мене були не дуже хороші стосунки, проте вони не мали сексуального характеру,

– поділилася Анастасія.

Додамо, Приходько розірвала контракт з Меладзе у 2009 році.

Також Анастасія зізналася, що ніколи не була жертвою сексуальних домагань: "Подивіться на мене. У кого повернеться язик щось мені пропонувати? Я ж можу й вдарити".

Анастасія Приходько про стосунки з Костянтином Меладзе: дивіться відео онлайн