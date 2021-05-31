Приходько співпрацювала з Меладзе після перемоги в російському вокальному проєкті "Фабрика зірок 7". Вона наголосила, що нещодавні висловлювання Ані Лорак обурили її.
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Зовсім недавно Ані Лорак заявила, що в роботі з Костянтином Меладзе були умови, що мали сексуальний характер. Співачка, яка вже тривалий час живе та працює в Росії зазначила, що це неприйнятні умови, які пропонували всім артистам і вони погоджувалися.
Анастасія Приходько про стосунки з Меладзе
Приходько наголосила, що особисто їй ніхто про такі умови не розповідав і в контракті їх не було.
З Костянтином Меладзе в мене були не дуже хороші стосунки, проте вони не мали сексуального характеру,
– поділилася Анастасія.
Додамо, Приходько розірвала контракт з Меладзе у 2009 році.
Також Анастасія зізналася, що ніколи не була жертвою сексуальних домагань: "Подивіться на мене. У кого повернеться язик щось мені пропонувати? Я ж можу й вдарити".
Анастасія Приходько про стосунки з Костянтином Меладзе: дивіться відео онлайн