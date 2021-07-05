Российский певец Валерий Меладзе, который выступит на Atlas Weekend, вмешался в скандал, вспыхнувший вокруг его старшего брата Константина. Он заверил, что 58-летний композитор с большим уважением относится к женщинам, поэтому не может предлагать интим в обмен на карьеру.

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"Он такой скромный, интеллигентный и так трепетно относится к женщинам. Он может написать женщине стихи, может совершить красивый поступок, но намекать, что он хочет чего-то в обмен на что-то...", – поделился Валерий Меладзе.

Он убежден, что Ани Лорак рассказала о непристойных предложениях Константина Меладзе для того, чтобы отомстить. Все из-за того, что в свое время продюсер не стал продолжать сотрудничество с ней.

Зато комментируя заявление Оли Поляковой, Валерий Меладзе не подбирал слов. Певец подчеркнул, что знает украинскую звезду, однако не может назвать ее исполнительницей. Он пристыдил ее и сравнил с российским шоуменом Сергеем Зверевым.

Это фрик, а не исполнительница, мне кажется. Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев,

– выпалил Меладзе.

Артист убежден, что певицы признаются о домогательствах со стороны его брата для того, чтобы пропиариться, хотя на самом деле пятнают свою репутацию. "Это тупое тиражирование того, что где-то прокатило уже. Зачем сейчас пиариться на моем брате? Я думаю, к ним цеплялось огромное количество мужчин", – заключил Валерий Меладзе.

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