Харчишин постраждав у аварії 25 вересня 2007 року. Після цього артист переглянув своє ставлення до життя.
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Як аварія змінила життя Харчишина
Валерій зізнається, що ця ДТП сталася у той період, коли він намагався зрозуміти, куди рухатись далі по життю.
"Я дуже довго страждав від якихось людських речей, типу кохання, розлучення, були думки: "Що це за життя", "Що за люди мене оточують", "Хто я". Певне знецінення себе було. Період нерозуміння що робити з "Другою Рікою", – пояснив Харчишин.
І якраз в цей момент артист потрапив у моторошну ДТП. На його думку, це стало для нього життєвим уроком.
На тобі, хочеш зрозуміти як воно буває гірше?... Я такий прокидаюсь "Хто я, де я, що я". Втрата пам'яті, подвійний перелом склепіння черепа і втрата нюху. Я не відчував запахів, смаків протягом року,
– розповів Харчишин.
Саме після аварії музикант переоцінив цінності у своєму житті. За словами Валерія, він почав любити життя, був вдячний, що залишився живий.
Дивіться інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: відео
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