В інстаграмі Лілія Адаменко – пасажирка авто Tesla – розповіла власну історію щодо ДТП. Вона наголосила, що Даша Квіткова є винуватицею аварії, бо виїхала на червоне.

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Інцидент стався о 14:00 біля метро "Академмістечко". За словами потерпілої, вони на Tesla почали рух на зелений колір світлофора, коли в них врізалася Квіткова, яка проїхала на червоний.

Lexus влетів у нас, виїхавши на червоний колір. Насправді, Porsche, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, зсунувши удар із дверей водія до крила машини… Є камери, є свідки. Тут вже відкрито кримінальну справу, бо є постраждала,

– прокоментувала Лілія.



Лілія розповіла про аварію з Квітковою / Скриншот з інстаграму

Постраждала наголосила, що на місце ДТП одразу приїхала адвокатка Квіткової. Вона почала переконувати учасників аварії, що блогерка не винна, мовляв, це їхнє авто перевищило швидкість.

Цікаво, що, за словами Лілії, захисники Квіткової забороняли робити відео та фото блогерки.

"Мені не сподобався тон адвокатки цієї блогерки, яка почала натякати, що це ми вже перевищили швидкість. Хоча це неможливо у цьому випадку, бо ми проїхали метрів 20 від старту… Два чоловіки усе за неї говорили та вирішували", – пригадала потерпіла.



Лілія розповіла про аварію з Квітковою / Скриншот з інстаграму

Адаменко навіть відреагувала на слова Даші Квіткової, яка розповіла, що це в неї врізалися два авто. Водночас потерпіла каже, що це блогерка винувата, бо проїхала на червоний.

Брехня пішла. Вже не вона, а в неї в'їхали. Але ні слова, що вона на червоний їхала,

– прокоментувала Лілія.



Лілія розповіла про аварію з Квітковою / Скриншот з інстаграму

Чи справді Даша Квіткова винна у ДТП – вирішуватиме суд.



Лілія показала фото з аварії / Скриншот з інстаграму

Що відомо про ДТП з Дашою Квітковою