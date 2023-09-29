Харчишин пострадал в аварии 25 сентября 2007 года. После этого артист пересмотрел свое отношение к жизни.
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Как авария изменила жизнь Харчишина
Валерий признается, что это ДТП произошло в тот период, когда он пытался понять, куда двигаться дальше по жизни.
"Я очень долго страдал от каких-то человеческих вещей, типа любви, развода, были мысли: "Что это при жизни", "Что за люди меня окружают", "Кто я". Определенное обесценение себя было. Период непонимания, что делать с "Другою Рікою", – объяснил Харчишин.
И как раз в этот момент артист попал в жуткое ДТП. По его мнению, это явилось для него жизненным уроком.
На тебе, хочешь понять, как оно бывает хуже?... Я такой просыпаюсь "Кто я, где я, что я". Потеря памяти, двойной перелом свода черепа и потеря обоняния. Я не чувствовал запахов, вкусов в течение года,
– рассказал Харчишин.
После аварии музыкант переоценил ценности в своей жизни. По словам Валерия, он начал любить жизнь, был признателен, что остался жив.
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