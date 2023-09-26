Через госпіталізацію виступ співачки не відбувся. Напередодні в мережі з'явилися чутки про розлучення співачки з блогером Олександром Волошиним.

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Трінчер опинилася під крапельницею

Анна розповіла в інстаграмі, що їй стало погано під час репетиції. Вона була змушена викликати швидку допомогу.



Анна Трінчер викликала швидку / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Ось так закінчилась моя вчорашня репетиція номеру... Я навіть не вийшла на сцену… Далі все трохи, як в тумані,

– написала співачка.

На оприлюднених кадрах помітно, що Трінчер поставили крапельницю у лікарняній палаті.



Анна Трінчер потрапила до лікарні / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Після лікарні Анна поїхала додому, однак там їй теж стало зле і знову довелося викликати лікарів. Що саме трапилося – Трінчер не розповіла. Після цього зірка не виходила на зв'язок з фанами.



Анна Трінчер викликала лікарів / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Чому виникли чутки про розлучення Трінчер з Волошиним