На щастя, виконавець та інші пасажири залишилися живими. Як зазначив Євген, життя дало їм другий шанс. Відтак він готовий боротися далі.

Не пропустіть Наталка Денисенко опинилась в епіцентрі обстрілу росіянами Чернігова: "Застали вибух вдома"

Женя Галич з побратимами потрапив у ДТП

На фото, які артист виставив в інстаграм-сторіс, видно, що сильно пошкоджено лобове скло і дах машини.

Сьогодні у мене та в побратимів день народження. Дякую янголу-охоронцю,

– зазначив Євген.

"Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні. Поборемось", – додав виконавець.



Женя Галич потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс



Женя Галич потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про вступ Жені Галича до війська: головне

Перші кілька місяців повномасштабного вторгнення співак допомагав українській армії, волонтеривши у Львові. Він хотів вступити у військо, однак тоді його не брали ні в ЗСУ, ні в ТрО.

В армію чоловік вступив в середині квітня. З його гурту на фронті також перебуває гітарист – він воює у "самому пеклі".

Рідні співака – дружина Валерія з дітьми – від початку повномасштабної війни перебувають за кордоном. Зараз вони живуть у Польщі та поки не повертаються до Києва, бо ситуація в країні нестабільна.

До слова, лідер гурту О.Torvald Женя Галич виріс в російськомовній сім'ї, тож спілкувався російською. Однак вже з початком повномасштабного вторгнення перейшов на українську мову. Співак відверто зізнався, що свій вибір говорити й писати українською зробив через те, що йому стала огидною російська мова.