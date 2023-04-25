Український гурт "Антитіла" виступав за кордоном, а днями повідомив про повернення додому. Але подорож минула "не без пригод".

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"Антитіла" ледь не потрапили в ДТП

У гурті розповіли, що під час виступу в Парижі недоброзичливці викрутили гайки на колесі авто. Воно відпало в дорозі – мікроавтобус ледь не перекинувся.

Коли тобі під час виступу в Парижі викрутили гайки на колесі турового авто. Коли на швидкісному європейському автобані розгойданим колесом повністю зрізало болти, і колесо, відпавши, зависло на тормозному диску, нарізаючи металеву стружку,

– розповіли учасники.



З колеса авто викрутили гайки / Фото з інстаграму "Антитіл"

"Тільки завдяки майстерності водія мікроавтобус з командою в цей момент не перевернувся, і навіть вдало зупинився до подій, які б мали важкі наслідки. В ці моменти ти розумієш, що пильність під час війни не можна послаблювати ніколи, бо ворог може бути всюди".

Дорожні служби, ремонт та оцінка пошкоджень виявили подряпини, що з'явилися під час спроб викрутити диски й гайки на колесах. "Антитіла" не впевнені, хто може бути винуватцем: росіяни чи просто небайдужі "прихильники".

Не знаємо кому "дякувати" – сусідам мскл в готелі, які можливо прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим "прихильниками" нашої діяльності і творчості в Парижі, але головне – що все нормально! Все переживемо!

– підсумували "Антитіла".

З колеса авто викрутили гайки / Фото з інстаграму "Антитіл"

Як росіяни зривали концерти артистам

Раніше за кордоном часто скасовували та зривали концерти українських артистів, ставлячи "палки в колеса". У багатьох випадках підозрювали, що це могли бути росіяни.