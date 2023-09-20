Саша Бо зізналась, що її вагітність перебігає з аномалією: блогерка назвала діагноз

Блогерка Саша Бо повідомила, що її третя вагітність перебігає з рідкісною особливістю. Вона розповіла про цю аномалію, але запевнила – загрози здоров'ю дитини немає.

Блогерка з Івано-Франківська зізналась, що при першому обстеженні лікарі повідомили, що у пуповині тільки одна артерія. Саші Бо поставили діагноз – ЄАП (єдина артерія пуповини).

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Саша Бо повідомила про аномальну вагітність

Моя вагітність перебігає з аномалією. Така особливість зустрічається у <1% всіх вагітностей. При кожному скринінгу мені наголошували, що причин для хвилювання немає, дитина розвивається нормально,

– зауважила блогерка.

Саша додала, що все літо пробула вдома, турбувалась через кожен дискомфорт. УЗД, що відрізнялось від програми, остаточно її занепокоїло.

"Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою. Я прийшла додому і нагуглилась до того, що пішла робити НІПТ (скринінг плоду, – Showbiz 24) майже на 30-му тижні".

Хоч в інтернеті Саша начиталась чимало "страшилок", результат перевірки плоду показав чудові результати.

Жодних мутацій чи порушень, за винятком гена фолатного циклу. Я є носієм. Мені лише відрегулювали харчування. Публікую цей допис з відчуттям полегшення. Ми дуже чекаємо на нашу донечку. Маленьку, але здорову,

– підсумувала блогерка.



Саша Бо / Фото з інстаграму блогерки

Саша Бо вагітна втретє