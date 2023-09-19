Співачка Оля Полякова в інстаграм-сторіз відповіла на запитання прихильників. Одне з них стосувалось старшої доньки артистки.
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Де зараз Маша Полякова
Зіркова донька Маша Полякова вступила до музичної академії в Києві, щоб навчатися на композитора. Та шанувальникам було не зрозуміло, чи справді дівчина поїхала з Лондона, чи залишається у Великій Британії.
Маруся поїхала з Англії, вже не буде там навчатися. Поки що навчається в музичній академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні. Готується до чогось дуже крутого, а до чого – скажу вам пізніше,
– заінтригувала Оля Полякова.
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Як Маша Полякова вчилась у Лондоні
- Минулого літа донька Олі Полякової закінчила школу. Вона хотіла навчатись в музичному коледжі Берклі в Бостоні, США, однак через війну зірковій матусі не вистачило коштів на дороге навчання – один рік у закладі коштує 40 тисяч доларів.
- Маша Полякова вступила натомість до музичного коледжу Лондона BMus на інтегрований ступінь. Її навчання тривало один рік.
- Зіркова донька розповідала, що один місяць у Лондоні коштував їй не менше, ніж тисячу фунтів (близько 45 тисяч гривень). За її словами, дешевше жити там просто неможливо, адже потрібно ще й оплачувати гуртожиток. Однак Маші пощастило, що вона потрапила на безплатну програму навчання для українців.