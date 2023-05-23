Відома українська блогерка Саша Бо не відреагувала на критику щодо розіграшу авто зі скандальними спонсорами. Натомість повідомила новину – вона очікує на дитину.

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Саша Бо вагітна втретє

Інфлюенсерка опублікувала відео, в якому постала у чорному обтислому вбранні. Спершу вона позувала в анфас, а потім повернулась до камери боком та продемонструвала округлий животик. В інстаграм-сторіз Саша додала: "Неможливо мовчати більше".

Саша Бо вагітна: відео

Сашу Бо вітають блогери та зірки у коментарях. Та новина не стала несподіванкою для багатьох фанів. Вони помітили вагітність блогерки раніше, але однаково засипають привітаннями:

"А я зрозуміла ще пару тижнів тому, бо ви змінились візуально! Стали ще гарнішою. Вітаю. Легкої вагітності";

"Новина – не новина. Вітаю";

"Ви пропали з інстаграму, я так і подумала. Але хтось казав, що поки війна – ніякої вагітності. Мої вітання, нехай вагітність буде легкою";

"Всі вже давно здогадались. Вітання".

Особисте життя Саші Бо

Блогерка виховує двох синів від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом – Данила та Євгена. У грудні 2021 року зіркова пара зі скандалом розлучилась.

На початку 2022 року Сашу Бо вже помітили з новим бойфрендом – лікарем-стоматологом Платоном Тарнавським. Вже у квітні Саша Бо зізналась, що заручилася з Платоном. Через війну вона довго мовчала, але вирішила зрештою про це розповісти. Через кілька місяців пара подала заяву до РАЦСу в Івано-Франківську.

Саша Бо та Платон Тарнавський офіційно одружилися 3 вересня. Для них це буде перша спільна дитина.