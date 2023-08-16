Це сталося на початку повномасштабного вторгнення. Раніше блогерка не хотіла висвітлювати цю тему, бо були важливіші події. Зокрема, Буча, Ірпінь, Маріуполь. Тож Саша змістила фокус уваги. Вона давала інтерв'ю, публікувала збори та брала участь в інформаційній війні.

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Саша Бо вперше розповіла про викидень

За словами інфлюенсерки, вона не знала про те, що завагітніла. Їй це стало відомо лише тоді, коли почалися сильні різкі болі в животі.

Не знала, що почалася війна, а я вагітна. Дізналася про це під час болю в животі – він був дуже різким, я думала, що помру. Спершу подумала, що почалася внутрішня кровотеча,

– зізналася блогерка.

"Для дитини, яка б залишилась, мої стреси та гідазепами ні до чого доброго б не привели. Як мінімум, гормональний збій. А як максимум, можливо, викидень на пізньому періоді", – додала блогерка.

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