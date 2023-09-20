Блогерка з Івано-Франківська зізналась, що при першому обстеженні лікарі повідомили, що у пуповині тільки одна артерія. Саші Бо поставили діагноз – ЄАП (єдина артерія пуповини).
До слова Залишилась в Лондоні чи повернулась у Київ: Оля Полякова відповіла, де зараз її старша донька
Саша Бо повідомила про аномальну вагітність
Моя вагітність перебігає з аномалією. Така особливість зустрічається у <1% всіх вагітностей. При кожному скринінгу мені наголошували, що причин для хвилювання немає, дитина розвивається нормально,
– зауважила блогерка.
Саша додала, що все літо пробула вдома, турбувалась через кожен дискомфорт. УЗД, що відрізнялось від програми, остаточно її занепокоїло.
"Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою. Я прийшла додому і нагуглилась до того, що пішла робити НІПТ (скринінг плоду, – Showbiz 24) майже на 30-му тижні".
Хоч в інтернеті Саша начиталась чимало "страшилок", результат перевірки плоду показав чудові результати.
Жодних мутацій чи порушень, за винятком гена фолатного циклу. Я є носієм. Мені лише відрегулювали харчування. Публікую цей допис з відчуттям полегшення. Ми дуже чекаємо на нашу донечку. Маленьку, але здорову,
– підсумувала блогерка.
Саша Бо / Фото з інстаграму блогерки
Саша Бо вагітна втретє
- Блогерка виховує двох синів – Данила та Євгена – від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом. 3 вересня минулого року Саша Бо вдруге вийшла заміж за лікаря Платона Тарнавського.
- У травні блогерка повідомила про третю вагітність. Вона показала відео, у якому засвітила округлий животик.
- Саша Бо нещодавно також зізналась, що на початку повномасштабного вторгнення втратила дитину. Вона не знала про вагітність, а зрозуміла це вже під час викидня. У Саші були різкі болі в животі.