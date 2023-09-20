Блогерша из Ивано-Франковска призналась, что при первом обследовании врачи сообщили, что в пуповине только одна артерия. Саше Бо поставили диагноз – ЕАП (единственная артерия пуповины).
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Саша Бо сообщила об аномальной беременности
Моя беременность протекает с аномалией. Такая особенность встречается у <1% всех беременностей. При каждом скрининге мне отмечали, что причин для волнения нет, ребенок развивается нормально,
– заметила блогерша.
Саша добавила, что все лето пробыла дома, беспокоилась из-за каждого дискомфорта. УЗИ, отличавшееся от программы, окончательно ее обеспокоило.
"Ребенок начал будто отставать в размерах. Мне объяснили, что из-за такой особенности он родится маленьким, однако здоровым. Я пришла домой и нагуглилась к тому, что пошла делать НИПТ (скрининг плода, – Showbiz 24) почти на 30-й неделе".
Хотя в интернете Саша начиталась немало "страшилок", результат проверки плода показал отличные результаты.
Никаких мутаций или нарушений, за исключением гена фолатного цикла. Я являюсь носителем. Мне только отрегулировали питание. Публикую это сообщение с ощущением облегчения. Мы очень ждем нашей дочери. Маленькую, но здоровую,
– подытожила блогерша.
Саша Бо / Фото с инстаграма блогерши
Саша Бо беременна в третий раз
- Блогерша воспитывает двух сыновей – Даниила и Евгения – от первого брака с Игорем Пустовитом. 3 сентября прошлого года Саша Бо второй раз вышла замуж за врача Платона Тарнавского.
- В мае блогерша сообщила о третью беременность. Она показала видео, в котором зажгла округлый животик.
- Саша Бо недавно также призналась, что в начале полномасштабного вторжения потеряла ребенка. Она не знала о беременности, а поняла это уже во время выкидыша. У Саши были резкие боли в животе.